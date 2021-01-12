У Києві демонтують новорічні ялинки та святкові локації

У столиці із понеділка розпочали демонтаж новорічних ялинок та святкових локацій.

Як передає Укрінформ, про це ідеться в коментарях Folk Ukraine на сторінці у Фейсбуці.

«Відповідно до постанови уряду, наші локації припиняють роботу відсьогодні, а всю ілюмінацію та ялинки буде відключено та демонтовано з понеділка (11 січня)», - йдеться у коментарі.

Демонтаж святкових локацій у Києві / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Зазначається, що відповідно до вказаної постанови новорічні локації в столиці зупинили роботу 8 січня.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 до 24 січня 2021 року. Також Кабмін подовжив дію карантинних обмежень "помаранчевого" рівня до 28 лютого 2021 року.