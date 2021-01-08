У Києві роздали різдвяні подарунки безхатькам та літнім людям

Перед театром Івана Франка у Києві волонтери організації «Спільнота святого Егідія» роздали різдвяні продуктові набори літнім людям та безхатькам.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Юрія Ліфансе, який є головою «Спільноти святого Егідія», вже багато років його організація святкує Різдво з безпритульними людьми. Зазвичай святкування відбувається за столами у гарних залах, але цього року через коронавірус святкувати доводиться на вулиці.

У Києві роздали подарунки до Різдва безпритульним та літнім / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

«Під час пандемії COVID-19 Різдво стає справжньою вакциною солідарності й доброї новини для всіх, хто потребує допомоги і хоче допомогти, тому я вдячний всім «таємним Сантам». Нам прислали більш як 1500 подарунків з усіх куточків України. Ця акція відбувається вже вшосте, і за ці роки в ній взяли участь понад десять тисяч спонсорів. Звичайні люди реєструються в програмі, обирають, для кого зробити подарунок, а «Спільнота святого Егідія» потім їх роздає. Дуже дорогою частиною подарунку є увага та теплі слова у листівках», - зазначив голова організації «Спільнота святого Егідія».

Окрім роздачі подарунків, програма святкувань включала колядки та різдвяний молебень.

«Спільнота святого Егідія» - це міжнародний християнський рух, що діє у багатьох країнах. У 2021 році організація святкує своє 30-річчя в Україні. Осередки організації є в Києві, Львові та Івано-Франківську. Вони об’єднують сотні вірян, які безкорисливо допомогають літнім, бездомним та людям з інвалідністю. Великі постійні програми спільноти спрямовані також на підтримку ромських родин і дітей у будинках сімейного типу.