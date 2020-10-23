У Києві створили штаб, який взимку допомагатиме безхатченкам - Кличко

З 1 грудня цього року і до 1 квітня наступного безпритульних киян будуть забезпечувати харчуванням, теплими речами та санітарно-гігієнічними засобами.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"З 1 грудня цього року до 1 квітня наступного року безхатченків будуть забезпечувати гарячим харчуванням, теплими речами, взуттям, санітарно-гігієнічними засобами. Для цього вже створений міський оперативний штаб", - сказав мер.

За його словами, такі штаби для допомоги бездомним особам у зимовий період сформують в кожному районі міста.

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"На базі Будинку соціального піклування на вулиці Суздальській, що є і нічним притулком для безхатченків, створять спеціальні виїзні бригади, які регулярно, за графіком, виїжджатимуть із соціальним патрулюванням. Якщо ця зима буде холодною, ми збільшимо на третину кількість ліжок у нічному притулку на Суздальській та в центрі соціальної реабілітації, де безхатченки можуть проживати постійно. Цей центр розташовується в селі Ясногородка Вишгородського району", - розповів Кличко.

Як повідомлялось, на базі Департаменту соціальної політики КМДА створено Єдиний центр координації дій для допомоги малозахищеним та самотнім киянам.