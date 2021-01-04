У центрі Києва утворився провал на проїжджій частині

На проїжджій частині вздовж вулиці Великої Васильківської у центрі Києва утворився провал.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голосіївська райдержадміністрація у Фейсбуці.

"Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація інформує, що після виконання планових робіт по прокладанню інженерних мереж, на підставі контрольної картки на порушення благоустрою, відбувся провал (підмивання ґрунту) на проїжджій частині вздовж вул. Великої Васильківської", - йдеться у повідомленні.

КП ШЕУ Голосіївського району вживає усіх необхідних заходів для швидкого усунення провалу та відновлення асфальтного покриття проїжджої частини.

Фото: facebook.com/golosiivRDA