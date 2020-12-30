Під час руху зійшов із рейок Kyiv Boryspil Express

Під час руху зійшов із рейок Kyiv Boryspil Express

Укрінформ
Під час руху Kyiv Boryspil Express, що курсує від Центрального залізничного вокзалу міста Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль", з рейок зійшли дві колісні пари.

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає Укрінформ.

"Укрзалізниця розслідує інцидент щодо сходження з рейок декількох колісних пар експресу Київ – Бориспіль-Аеропорт. Причини будуть встановлені у найкоротші терміни. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Комісія Укрзалізниці вже працює на місці інциденту", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 30 грудня 2020 року об 11:25 на ст. Дарниця під час руху потяга №828 Київ – Бориспіль-Аеропорт сталося сходження першої та другої колісної пари дизель-поїзда.

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