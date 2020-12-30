Під час руху зійшов із рейок Kyiv Boryspil Express

Під час руху Kyiv Boryspil Express, що курсує від Центрального залізничного вокзалу міста Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль", з рейок зійшли дві колісні пари.

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає Укрінформ.

"Укрзалізниця розслідує інцидент щодо сходження з рейок декількох колісних пар експресу Київ – Бориспіль-Аеропорт. Причини будуть встановлені у найкоротші терміни. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Комісія Укрзалізниці вже працює на місці інциденту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 30 грудня 2020 року об 11:25 на ст. Дарниця під час руху потяга №828 Київ – Бориспіль-Аеропорт сталося сходження першої та другої колісної пари дизель-поїзда.