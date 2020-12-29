На Львівщині зіткнулись автобус, легковик і вантажівка, є загиблий

У Жовківському районі, що на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками для 30-річного водія легковика.

Про це повідомляє Червоноградський МВ ГУ ДСНС України у Львівській області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«В с. Боянець Жовківського району відбулось зіткнення автомобіля Ford, водій 1990 року народження, з автобусом "Еталон", сполученням Сокаль - Львів, та вантажним автомобілем «Урал». Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля Ford та постраждав пасажир автобуса, якого із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано у Червоноградську ЦМЛ», - йдеться у повідомленні.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних інструментів та засобів для видалення скла проводились роботи по деблокуванню загиблого з автомобіля.

У потрійній ДТП на Львівщині зіткнулися маршрутка, легковик і вантажівка, є загиблі / Фото: прес-служба ДСНС у Львівській області

На місці працювали три бригади рятувальників.

За попередньою версією, легковик викинуло на зустрічну смугу, що стало причиною зіткнення з автобусом.

Подробиці встановлюються.