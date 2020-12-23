Біля метро «Сирець» водій Ford Focus протаранив дві автівки, вагітна пасажирка – у лікарні

За фактом масштабної дорожньо-транспортної пригоди неподалік станції метро «Сирець» із двома постраждалими розпочато досудове розслідування.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Фейсбуці.

«За попередніми даними слідства, опівдні 23 грудня водій автомобіля «Ford Focus», не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та протаранив два авто - «Hyundai Accent» та «Kia». Внаслідок ДТП 32-річна вагітна пасажирка «Ford Focus» та 25-річний пасажир «Hyundai Accent» отримали травми різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі винуватця ДТП затримано, вирішується питання щодо вручення йому повідомлення про підозру. Експрес дослідження проведене на місці події не виявило у нього ознак алкогольного сп’яніння.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у середу, 23 грудня, кількість дорожньо-транспортних пригод через снігопад зросла до 1049, загинули 13 осіб.