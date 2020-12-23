Затори і ДТП: у Києві - снігопад

У Києві через снігопад на дорогах столиці утворилися затори.

Як передає Укрінформ, за даними Google Maps ускладнено рух транспорту на всіх центральних вулицях, зокрема на вулиці Хрещатик, вулиці Васильківській, проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки.

На лівому березі міста ускладнено рух на Броварському проспекті, проспекті Шухевича, проспекті Бажана. Також затори спостерігаються на всіх в’їздах і виїздах з Києва.

Київ почало засипати снігом / Фото: Юлія Овсяннікова, Геннадій Мінченко, Укрінформ

Водночас, за інформацією КП "Київпастранс", через низку ДТП у Києві через снігопад затримується рух громадського транспорту.

Як повідомлялося, на дорогах і тротуарах Києва працює 371 одиниця спецтехніки.

Метеорологи прогнозують погіршення у столиці погодних умов із 23 грудня. Опади можливі впродовж найближчих трьох днів.