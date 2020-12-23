Снігопад в Україні: кількість ДТП перевищила тисячу, 13 загиблих

В Україні у середу, 23 грудня, кількість дорожньо-транспортних пригод через снігопад зросла до 1049, загинули 13 осіб.

Як передає Укрінформ, про це поінформував у Фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його даними, така кількість ДТП зафіксована станом на 18.00.

“На території України – всього 1049, з яких 56 повідомлень щодо ДТП із загиблими та/або травмованими, внаслідок чого 13 осіб загинуло та 64 – травмовано”, - написав Білошицький.

При цьому на території Києва сталося 278 ДТП, травмовані три особи.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 годину від початку цієї доби в Україні зафіксували 587 дорожньо-транспортних пригод, що сталися через складну ситуацію на дорогах внаслідок снігопаду.