Негода в Україні: з початку доби нарахували майже 600 ДТП

В Україні з початку доби на лінію 102 надійшло 587 повідомлень про ДТП.

Як передає Укрінформ, про це поінформував у Фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«З початку цієї доби (станом на 13:10 год) на лінію 102 надійшло повідомлень про ДТП: на території України – всього 587, з яких 38 повідомлення щодо ДТП із загиблими та/або травмованими, внаслідок чого 8 осіб загинуло та 35 травмовано», - уточнив він.

За інформацією Білошицького, на території столиці за цей період часу було зафіксовано всього 161 таке повідомлення, з яких 2 повідомлення щодо ДТП із загиблими та/або травмованими, внаслідок чого 2 особи було травмовано.

Білошицький закликав громадян бути уважними і обережними, і, якщо вони вже опинилися у скрутній ситуації — телефонувати на 102.

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