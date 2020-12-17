У «п’яних» ДТП з початку року загинули 97 українців
Укрінформ
За 11 місяців цього року в Україні з вини п'яних водіїв сталося 4118 ДТП, у яких загинули майже 100 осіб.
Про це у Фейсбуку повідомляє Патрульна поліція України, передає Укрінформ.
«Через водіння у стані сп'яніння за 11 місяців 2020 року в Україні сталося 4118 дорожньо-транспортних пригод», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у цих ДТП загинули 97 осіб, травмувалися 1425.
Напередодні зимових свят поліцейські закликали не сідати за кермо напідпитку та берегти себе й інших учасників дорожнього руху.