Зеленський хоче, аби за смертельні "п'яні" ДТП жорстко карали - аж до довічного

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності більш жорсткої кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані, яке призвело до загибелі людей, можливо аж до довічного ув'язнення.

Про це він сказав під час зустрічі з Кабінетом міністрів, інформує пресслужба глави держави 13 липня.

«Якщо водіння напідпитку спричинило загибель – строк покарання має бути збільшений. Можливо, до довічного ув'язнення. Я – за максимальну криміналізацію цих злочинів. Жорстко й надовго. І з максимальним розголосом... І щоб жоден суд не думав когось «відмазати», – заявив Президент.

Глава держави зауважив, що чекає всіх посадовців, які відповідають за це питання, зі звітами та конкретними результатами.

Президент вимагає чіткої логістики конкретних і жорстких дій для покращення ситуації з безпекою на дорогах.

Він наголосив, що ситуація на автошляхах залишається вкрай складною. Остання аварія, спричинена п’яним водієм 12 липня під Києвом, є доказом цього. Внаслідок ДТП загинуло чотири особи, ще одна дитина перебуває в тяжкому стані.

За словами Президента, загалом за перше півріччя 2020 року на дорогах загинуло майже 1,5 тис. осіб.

«У ДТП в Україні гине більше людей, згідно зі статистикою, ніж на війні. Така кількість може навіть порівнятися з будь-якою епідемією», – додав Зеленський.

Президент зазначив, що чинні закони, рішення та стратегії нічого не вирішили й радикально не змінили ситуації на дорогах.

«Бездіяльність та безвідповідальність – ці два слова характеризують ставлення влади на всіх рівнях до цієї проблеми… Вчорашня жахлива ДТП – це прямий наслідок того, що люди не усвідомлюють відповідальності, коли напідпитку сідають за кермо», – наголосив глава держави.

За його словами, безпека дорожнього руху має стає пріоритетом номер один для Президента, уряду, очільників ОДА, міських голів та голів ОТГ.

Зеленський нагадав, що Міністерство внутрішніх справ максимально виступало за підписання закону № 720-IX (законопроект № 3314), за яким відповідальність за водіння напідпитку поверталася зі статусу кримінальних проступків до Кодексу про адміністративні правопорушення. Були аргументи, що кримінальний порядок паралізує роботу, адже процедура документування кримінального проступку є значно складнішою та потребує більше часу.

Тому, на думку Президента, повинен бути знайдений інший підхід. Зокрема, оскільки чинні штрафи не мають відповідного стримувального ефекту для водіїв, що сідають за кермо напідпитку, потрібно збільшити їх у 5-10 разів (якщо порушення правил незначне). У разі, якщо п’яний водій спричинив ДТП, яка призвела до людських жертв, має бути запроваджена більш сувора кримінальна відповідальність.

Президент також звернувся до Прем'єр-міністра України, щоб протягом тижня були підготовлені реальні пропозиції та сформований дієвий план заходів з підвищення безпеки дорожнього руху.

«І наостанок. Ми з вами не можемо впливати на правоохоронні органи та суди, але ця справа буде на моєму особистому контролі. За нею буде слідкувати, впевнений, вся країна. Ніхто не зрозуміє, якщо ця особа, через яку загинула така кількість людей, якимось чином, через якісь умови чи знайомства, вийде під заставу, на свободу чи на поруки», – зазначив Зеленський.

Президент також висловив співчуття родині загиблих і попросив надати всю необхідну допомогу, зокрема для лікування дитини.

Як повідомлялося, у ДТП, що трапилася напередодні у Голосіївському районі Києва за участю двох легковиків, загинуло 4 людини, з них дві дитини, ще одна дитина постраждала.

Чоловік, якого затримали після ДТП під Києвом, в якій загинули 4 особи, в тому числі 2 дитини, на момент інциденту не мав при собі водійських прав і був у нетверезому стані.