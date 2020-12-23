На засніжені столичні дороги «вивели» 371 одиницю техніки

На дорогах і тротуарах Києва працює 371 одиниця спецтехніки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на КК "Київавтодор".

У Києві через снігопад працює 371 одиниця техніки / Фото: КМДА

"Триває превентивна обробка й прибирання вулиць. Наразі до таких робіт задіяна 371 одиниця спецтехніки. Також працює 71 бригада з ручного прибирання (480 працівників)", - йдеться у повідомленні.

Особливу увагу дорожники приділяють зупинкам громадського транспорту, сходам, спускам та підйомам у підземні й надземні пішохідні переходи.

З метою превентивної обробки упродовж ночі та на світанку використано 313,4 тонни солі, 226,9 тонни піщано-соляної суміші та 104,2 тонни рідких хлоридів.

Як повідомляється, метеорологи прогнозують погіршення у столиці погодних умов із 23 грудня. Опади можливі впродовж найближчих трьох днів.

Фото: КМДА