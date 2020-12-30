ДТП із вісьмома авто заблокувала частину траси Київ-Одеса

На автодорозі Київ - Одеса сталася ДТП за участю 8 авто, і, за попередніми даними, двох осіб госпіталізували.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Патрульна поліція Київської області.

«Сьогодні вранці в районі с. Віта Поштова сталося зіткнення восьми транспортних засобів. За попередніми даними, дві особи отримали травми та були госпіталізовані. Патрульні займаються регулюванням руху. Оскільки на зазначеній ділянці дві крайні ліві смуги руху в напрямку Одеси тимчасово заблоковані», - йдеться у повідомленні.

ДТП на автодорозі Київ – Одеса / Фото: Патрульна поліція Київської області

Зокрема, об'їзд здійснюється по двох правих смугах, на місці працюють рятувальники, медики та поліцейські.

Патрульні просять громадян врахувати цю інформацію і бути особливо обережними, і за можливості утримуватися від поїздки за цим маршрутом.

«Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та жестів регулювальника. Будьте уважні за кермом та зважайте на погодні умови! Бережіть себе та своїх близьких», - закликають поліцейські.