Київ став у заторах: де проїхати найскладніше

На дорогах Києва спостерігаються значні затори.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Google Maps.

У заторах стоять, зокрема, проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського, Велика окружна дорога, Голосіївський проспект, а також вулиці: Вадима Гетьмана, Юрія Іллєнка, Борщагівська і Олени Теліги. Крім цього, затори утворилися, на бульварі Лесі Українки, на вулиці Глибочицькій та Січових Стрільців.

Також ускладнено рух біля станцій метро: "Контрактова", "Поштова", "Льва Толстого", "Палац Спорту", "Олімпійська", "Кловська", "Либідська", "Лук'янівська", "Золоті ворота" та "Театральна".

На лівому березі ускладнений рух спостерігається біля станцій метро "Чернігівська", "Бориспільська" та "Осокорки". Також на лівому березі утворилися затори на проспекті Миколи Бажана та на вулиці Здолбунівській.

Рух ускладнено на Північному та Південоому мостах у бік лівого берега та на мосту Метро в бік правого берега.

Також складно проїхати по мосту Патона в обидва боки.