У Києві зменшується кількість хворих на грип

У столиці за 52-й тиждень 2020 року зареєстровано 10 685 хворих на грип та ГРВІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 51,9%. Наразі показник захворюваності становить 360,1", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4 156 (зниження на 4,5%), дорослих – 6 529 (майже на рівні минулого тижня).

У структурі захворюваності діти становлять 38,9%, а на попередньому тижні – 37,3%. Серед школярів захворюваність знизилася на 9,4% – зареєстровано 2 072 випадки.

До медичних закладів за 52-й тиждень госпіталізовано 35 осіб, із них 27 – діти.

Як повідомлялося, за минулу добу, 28 грудня, в Україні виявлено 6 988 нових випадків зараження коронавірусом, померли 232 пацієнти.

У Києві за минулу добу виявили 953 COVID-хворих, підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 109 008.