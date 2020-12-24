Грипозний сезон: в Україні за тиждень - майже 172 тисячі хворих

У період з 14 по 20 грудня 2020 року на ГРВІ та грип захворіли 171 996 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 171 996 осіб, із них 41,1% — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 452,7 на 100 000 населення, що на 6,3% менше епідемічного порога, розрахованого для України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в країні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу.

За тиждень проти грипу вакциновано 14 464 людини.

Як повідомлялось, із початку сезону по Україні інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 9,8% перевищив показники аналогічного періоду минулого сезону. З 28 вересня до 20 грудня 2020 року перехворіло 5,4% населення країни. Госпіталізовано 30 460 осіб, із них 39,2% — діти віком до 17 років.

Летальних випадків не зареєстровано. З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 165 667 осіб.