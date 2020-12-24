Грипозний сезон: в Україні за тиждень - майже 172 тисячі хворих
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 171 996 осіб, із них 41,1% — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 452,7 на 100 000 населення, що на 6,3% менше епідемічного порога, розрахованого для України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в країні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу.
За тиждень проти грипу вакциновано 14 464 людини.
Як повідомлялось, із початку сезону по Україні інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 9,8% перевищив показники аналогічного періоду минулого сезону. З 28 вересня до 20 грудня 2020 року перехворіло 5,4% населення країни. Госпіталізовано 30 460 осіб, із них 39,2% — діти віком до 17 років.
Летальних випадків не зареєстровано. З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 165 667 осіб.