У Києві за добу - 953 випадки коронавірусу

У Києві за минулу добу виявили 953 COVID-хворих, підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 109 008.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"У Києві за минулу добу виявили 953 хворих на коронавірус. Померла 21 людина. Усього за період пандемії в столиці 1875 летальних випадків від вірусу", - зазначив Кличко.

Зокрема, захворіли: 542 жінки віком від 18 до 91 років, 350 чоловіків віком від 18 до 87 років, 26 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 35 хлопчиків від 2 місяців до 17 років. Захворів, зокрема, 31 медик.

Крім цього, до лікарень столиці госпіталізували 57 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 556 людей. Усього коронавірус подолали 38 017 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 287, у Дніпровському – 141. Та 107 випадків в Святошинському районі", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу, 28 грудня, в Україні виявлено 6 988 нових випадків зараження коронавірусом, померли 232 пацієнти.