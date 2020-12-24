Столичні COVID-лікарні заповнені майже на половину

Ліжка у комунальних медичних закладах Києва для хворих на COVID-19 заповнені на понад 48%.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі.

За його словами, "у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1895 хворих, з них 12 дітей. 1140 пацієнтів - у тяжкому стані. Кисневу підтримку отримують 1313 людей. Під апаратами ШВЛ – 20 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва – понад 48%".

Як зауважив мер столиці, тільки мобільні бригади медиків за добу відібрали в пацієнтів удома 1905 зразків біоматеріалу для аналізу на COVID-19. Всього з початку роботи мобільних бригад відібрано 179 375 зразків.

Як повідомлялося, у Києві за минулу добу на коронавірус захворіли ще 1377 осіб, а підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 105 040.

В Україні станом на 24 грудня лабораторно підтверджено 1 001 132 випадки COVID-19, з них за добу – 11 490.