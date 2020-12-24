Кличко: Кількість COVID-хворих у Києві не зменшується, за добу — ще 1 377

Кличко: Кількість COVID-хворих у Києві не зменшується, за добу — ще 1 377

Інфографіка
Укрінформ
У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли ще 1 тис. 377 людей, а загалом підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 105 тис. 040.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"У Києві не зменшується кількість хворих. Ще 1 тис. 377 інфікованих виявили минулої доби. 23 хворих померли. Усього за період пандемії в столиці 1 тис. 802 летальні випадки від коронавірусу", - повідомив Кличко.

Захворіли 796 жінок віком від 18 до 87 років, 530 чоловіків віком від 18 до 95 років, 29 дівчаток віком від 2 до 17 років і 22 хлопчики віком від 10 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема 36 медиків.

До лікарень госпіталізували 69 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за добу 833 людини. Усього хворобу подолав 35 тис. 761 житель Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 275, у Дніпровському – 212 та у Деснянському районі – 200 випадків", - зазначив Кличко.

В Україні станом на 24 грудня лабораторно підтверджено 1 млн 001 тис. 132 випадки COVID-19, з них за останню добу – 11 тис. 490.

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