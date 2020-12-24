Кличко: Кількість COVID-хворих у Києві не зменшується, за добу — ще 1 377

У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли ще 1 тис. 377 людей, а загалом підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 105 тис. 040.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"У Києві не зменшується кількість хворих. Ще 1 тис. 377 інфікованих виявили минулої доби. 23 хворих померли. Усього за період пандемії в столиці 1 тис. 802 летальні випадки від коронавірусу", - повідомив Кличко.

Захворіли 796 жінок віком від 18 до 87 років, 530 чоловіків віком від 18 до 95 років, 29 дівчаток віком від 2 до 17 років і 22 хлопчики віком від 10 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема 36 медиків.

До лікарень госпіталізували 69 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 833 людини. Усього хворобу подолав 35 тис. 761 житель Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 275, у Дніпровському – 212 та у Деснянському районі – 200 випадків", - зазначив Кличко.

В Україні станом на 24 грудня лабораторно підтверджено 1 млн 001 тис. 132 випадки COVID-19, з них за останню добу – 11 тис. 490.