На Київщині за добу - 666 випадків коронавірусу

У Київській області за минулу добу захворювання на коронавірус виявили в 666 жителів Київщини, 16 випадків летальні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА у Фейсбуці.

"Захворювання на коронавірус виявили в 666 жителів Київщини. Нові випадки COVID-19 зареєстрували в 42 дітей. Також на коронавірус інфікувались 624 дорослих", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби зафіксували одужання від коронавірусу в 1350 жителів Київщини.

Крім цього, минулої доби надійшло повідомлення про 16 нових летальних випадків. Померли вісім чоловіків віком від 43 до 83 років із м. Бровари (2), с. Шкарівка Білоцерківського району, с. Щасливе Бориспільського району, м. Васильків, с. Багрин Васильківського району, смт Рокитне, м. Яготин. Померли вісім жінок віком від 45 до 69 років із смт Гребінки Васильківського району, с. Сулимівка Бориспільського району, м. Обухів, м. Українка Обухівського району, м. Переяслав, смт Рокитне, с. Розкішна Ставищенського району, м. Тетіїв.

В Україні станом на 24 грудня лабораторно підтверджено 1 001 132 випадки COVID-19, з них за добу – 11 490.