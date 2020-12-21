«Стоп Шкарлет»: під ОП зростає кількість учасників акції

У Києві кількість учасників Всеукраїнської акції протесту «Стоп Шкарлет - не дамо вбити освіту», що проходить під Офісом Президента проти новопризначеного міністра освіти Сергія Шкарлета, збільшилася до 300.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі активісти запалили фаєри. Також молодь збирає підписи під петицією за відставку Шкарлета.

Всеукраїнська акція протесту: «Стоп Шкарлет — не дамо вбити освіту!» / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Як повідомлялося, на протести вийшли студенти, науковці, батьки, громадські активісти у багатьох містах України. Акцію організовують студентські та молодіжні громадські організації.

За словами активістів, згідно з рішенням Верховної Ради, 17 грудня Сергій Шкарлет призначений міністром освіти, його кандидатуру обрано незважаючи на протести науковців, студентів, батьків та освітнього комітету Верховної Ради.

Учасники акції вимагають негайного відсторонення Шкарлета від посади.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Відповідну постанову підтримали 226 народних депутатів.

Раніше, у серпні на сайті "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях" з'явилося повідомлення про наявність академічного плагіату в наукових статтях Шкарлета до докторської дисертації. 11 вересня на засіданні Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) оголосив про виявлені порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Сергій Шкарлет із 25 червня виконував обов'язки міністра освіти і науки.