На Банковій - акція проти міністра освіти Шкарлета

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під ОП зібралися кілька десятків активістів.

На протести вийшли студенти, науковці, батьки, громадські активісти у багатьох містах України.

Акцію організовують студентські та молодіжні громадські організації України.

За словами активістів, згідно з рішенням Верховної Ради, 17 грудня Сергій Шкарлет призначений міністром освіти, його кандидатуру обрано незважаючи на протести науковців, студентів, батьків та Освітнього комітету Верховної Ради.

Учасники акції вимагають негайного відсторонення Шкарлета від посади.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Відповідну постанову підтримали 226 народних депутатів.

Раніше, у серпні на сайті "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях" з'явилося повідомлення про наявність академічного плагіату в наукових статтях Сергія Шкарлета до докторської дисертації. 11 вересня на засіданні Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) оголосив про виявлені порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку в.о. міністра освіти та науки Шкарлета.

Сергій Шкарлет із 25 червня виконував обов'язки міністра освіти і науки.