У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Шкарлета

Народні депутати від «Європейської солідарності» та «Голосу» внесли до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті парламенту.

Текст відповідного проєкту постанови № 4525 та супровідні документи до нього поки що не оприлюднені на сайті.

Наразі, як зазначили в парламенті, проєкт постанови передано на розгляд керівництву Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Відповідну постанову підтримали 226 народних депутатів.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування та повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Шкарлета, був Григорій Суркіс, у той час відсутній у Верховній Раді.

18 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР з проханням вивчити ситуацію щодо ймовірного неперсонального голосування за призначення Шкарлета.

Шкарлет із 25 червня виконував обов'язки міністра освіти і науки.