У Києві дитяча залізниця запустила «Полярний експрес»
Укрінформ
Київська дитяча залізниця у День Святого Миколая, 19 грудня, розпочала роботу святкового поїзда «Полярний експрес».
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Укрзалізницю.
«Полярний експрес» курсуватиме 19-20 грудня, а також з 25 грудня до 7 січня включно, без вихідних. У вказані дні поїзд відправлятиметься зі станції «Київ-Пасажирський дитячий», що у Сирецькому парку столиці, о 10:30, 11:50, 13:10, 14:30, 15:50 та о 17:10.
Під час однієї подорожі «Полярний експрес» проїжджатиме понад 6 км за 30 хвилин. Поїзд сформовано з шести пасажирських вагонів та тепловоза.
"Також пасажири можуть відвідати музей історії Південно-Західної залізниці у супроводі екскурсовода", - поінформували в Укрзалізниці.
Як повідомлялося, вперше дитяча залізниця приймала маленьких киян та гостей міста у зимовий період минулого року.
Фото: УЗ