Укрзалізниця уклала перший договір із допуску приватних локомотивів на маршрути

АТ "Укрзалізниця" уклала договір з першим партнером – ТОВ «Українська локомотивобудівна компанія», у рамках запровадження експериментального проєкту із допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Укрінформ із посилання на сайт Мінінфраструктури.

Компанія здійснюватиме курсування приватних локомотивів одразу на декількох визначених дільницях залізниці на Західній Україні.

«Ми продовжуємо поступово рухатись до реалізації експерименту із допуску суб’єктів приватної тяги на залізницю. УЗ вже уклала договір з першим учасником цього експериментального проєкту – Українською локомотивобудівною компанією. Наша головна мета – ліквідувати дефіцит тяги та монополію Укрзалізниці і створити конкурентний ринок залізничних перевезень», - зазначив Криклій.

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Він зауважив, що відбір інших учасників для участі в експерименті ще триває.

За словами глави міністерства, на основі досвіду реалізації укладеного договору буде прийнято рішення про подальше впровадження експерименту.

Напрямки, за якими буде здійснювати курсування приватних локомотивів ТОВ «Українська локомотивна компанія»: Стрий – Івано-Франківськ; Тернопіль – Шепетівка; Шепетівка – Калинівка 1; Старокостянтинів 2 – Гречани; Старокостянтинів 1 – Гречани; Старокостянтинів 2 – Калинівка; Старокостянтинів 1 – Калинівка 1; Гусятин – Ярмолинці – Гречани; Кам’янець-Подільський – Гуменці – Балин – Дунаївці – Ярмолинці – Гречани; Соснівка – Коростень; Сокаль – Клепарів.

Раніше правління АТ «Укрзалізниця» затвердило договір про допуск приватних локомотивів до роботи на залізниці.