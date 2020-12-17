У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 1512 осіб

У Києві за минулу добу виявили ще 1512 хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Друзі! Ще 1512 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 31 людина. Усього коронавірус забрав життя 1662 киян", - сказав Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 96 672.

Зокрема, захворіли: 866 жінок віком від 18 до 93 років, 560 чоловіків віком від 18 до 95 років, 36 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 50 хлопчиків від 11 місяців до 17 років. Захворіли також 53 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 106 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 876 людей. Усього коронавірус подолали 30 773 жителі Києва.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 263, у Дніпровському – 253 та Дарницькому – 195 випадків.

В Україні станом на 17 грудня лабораторно підтверджено 931 751 випадок COVID-19, з них за останню добу – 12 047.