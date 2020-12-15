На Майдані залишаються кількасот мітингувальників

Увечері на Майдані Незалежності залишаються кілька сотень учасників акцій протесту фізичних осіб - підприємців.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Правоохоронців у центрі столиці поменшало. При цьому автобуси із силовиками припарковані вздовж Хрещатика в районі біля Майдану Незалежності.

Ситуація залишається спокійною.

Протестувальники залишаються на Майдані / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Тим часом, як інформує у Фейсбуку КП "Київський метрополітен", станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадка працюють у звичайному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, представники ФОПів проводять акції під стінами Верховної Ради та в центрі Києва з початку грудня. Вони протестують проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.

Верховна Рада 1 грудня ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів. (№4439-д). 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Мітинг ФОПів у вівторок, 15 грудня, став наймасовішим за останній час. Близько 17-ї години правоохоронці намагалися демонтувати намети, які встановили протестувальники. Повідомлялося про використання світло-шумових гранат та сльозогінного газу.

За даними поліції в сутичках постраждали до 40 силовиків. Відкрито кримінальне провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів.