Протест ФОПів: за фактом травмування поліцейських відкрили справу

Як передає Укрінформ, про це пресслужба Нацполіції повідомила у Фейсбуці.

"За фактом травмування поліцейських під час акції на Майдані Незалежності розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи правопорушників", - йдеться у повідомленні.

В поліції уточнили, що під час демонтажу правоохоронцями встановлених на Майдані Незалежності наметів на них накинулася група нетверезих чоловіків. Троє правоохоронців госпіталізовані із розбитими обличчями та забоями.

Як повідомляв Укрінформ, представники ФОПів проводять акції під стінами Верховної Ради і в центрі Києва з початку грудня. Вони протестують проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.

Верховна Рада 1 грудня ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів. (№4439-д). 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Мітинг ФОПів у вівторок, 15 грудня, був наймасовішим. Вечері між мітингувальниками та поліцейськими сталися сутички при спробі останніх демонтувати намети на Майдані Незалежності. Поліція повідомила про 40 травмованих правоохоронців.

Наразі акція протесту на Майдані Незалежності триває. Мітингувальники мають намір залишатися там усю ніч.