Акція підприємців на Майдані: поліція намагалася відтіснити протестувальників

На Майдані Незалежності в Києві триває акція протесту підприємців проти карантинних обмежень, зокрема проти запровадження посилених заходів 8-24 січня.

Як передає кореспондент Укрінформу, також протестувальники виступають за спрощене оподаткування і проти введення касових апаратів.

Наразі учасників акції зібралось декілька тисяч. Підприємці заявляють, що намагатимуться залишатися на Майдані Незалежності впродовж доби.

Акція підприємців на Майдані / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Вони перекрили рух транспорту Хрещатиком та вулицею Інститутською на перетині із Хрещатиком.

На Майдані Незалежності чергують декілька машин екстреної медичної допомоги.

Також присутні мобільні бригади Червоного Хреста і парамедиків.

Раніше правоохоронці намагалися відтіснити учасників акції від Стели Незалежності та прибрати встановлені намети. Відбулися сутички із застосуванням петард та сльозогінного газу.

У поліції раніше повідомили про 40 травмованих правоохоронців. Втім учасники акції стверджують, що не застосовували проти поліції жодних засобів.

У КМДА повідомили про одного протестувальника, який звернувся по допомогу до медиків.

Зараз правоохоронці розташувалися з боку Урядового кварталу на вулицях Інститутській та Городецького, а також Хрещатику з боку Європейської площі.