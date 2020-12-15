Акція підприємців на Майдані: поліція намагалася відтіснити протестувальників
Як передає кореспондент Укрінформу, також протестувальники виступають за спрощене оподаткування і проти введення касових апаратів.
Наразі учасників акції зібралось декілька тисяч. Підприємці заявляють, що намагатимуться залишатися на Майдані Незалежності впродовж доби.
Акція підприємців на Майдані / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ
Вони перекрили рух транспорту Хрещатиком та вулицею Інститутською на перетині із Хрещатиком.
На Майдані Незалежності чергують декілька машин екстреної медичної допомоги.
Також присутні мобільні бригади Червоного Хреста і парамедиків.
Раніше правоохоронці намагалися відтіснити учасників акції від Стели Незалежності та прибрати встановлені намети. Відбулися сутички із застосуванням петард та сльозогінного газу.
У поліції раніше повідомили про 40 травмованих правоохоронців. Втім учасники акції стверджують, що не застосовували проти поліції жодних засобів.
У КМДА повідомили про одного протестувальника, який звернувся по допомогу до медиків.
Зараз правоохоронці розташувалися з боку Урядового кварталу на вулицях Інститутській та Городецького, а також Хрещатику з боку Європейської площі.