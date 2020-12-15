На Хрещатику відновили рух транспорту, підприємці продовжують акцію протесту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Рух транспорту Хрещатиком біля Майдану Незалежності відновлено. Втім станція метро Майдан Незалежності поки зачинена на вхід.

На Майдані Незалежності залишається до тисячі учасників акції протесту ФОПів. Наразі на Майдані стоїть три намети мітингувальників.

На Хрещатику поновили рух транспорту, акція ФОПів триває / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ

Учасники протесту кажуть, що мають намір залишатися на Майдані всю ніч. Деякі мітингувальники стверджують, що одну учасницю акції госпіталізували з травмою ока, і ще одного хлопця — з травмою голови, загалом говорять, що серед них постраждало до 10 осіб.

Наразі ситуація спокійна, частина правоохоронців залишила Майдан, там залишається кілька карет екстреної медичної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, представники ФОПів проводять акції під стінами Верховної Ради і в центрі Києва з початку грудня. Вони протестують проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.

Верховна Рада 1 грудня ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів. (№4439-д). 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Мітинг ФОПів у вівторок, 15 грудня, є наймасовішим за останній час. Правоохоронці посилили охорону центру Києва.

Ввечері 15 грудня близько 17 години правоохоронці намагалися демонтувати намети, які встановили протестувальники. Повідомляється про використання світло-шумових гранат та сльозогінного газу. За повідомленням поліції в сутичці постраждали до 40 поліціянтів, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів.