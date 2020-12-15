Метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» закрили через «замінування»

Столичні станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» зачинено на вхід і вихід.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен.

"Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок ФОПи проводять акції у центрі Києва, протестуючи проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.

Кількатисячна демонстрація підприємців перекрила вулицю Хрещатик. Учасники акції намагалися встановити військові намети, виникла штовханина - і учасники акції застосували у бік правоохоронців газові балончики. У результаті одного поліцейського вдарили по голові - і він втратив свідомість. Ще близько 40 - отримали хімічні опіки очей.