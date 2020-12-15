У Києві на карантині - дві школи та чотири дитсадки

У столиці через виявлені випадки захворювання на COVID-19 на карантин зачинені 2 школи та 4 дитсадки.

Як передає Укрінформ, про це поінформував в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба столичної адміністрації.

"Усе ще на самоізоляції перебувають 686 класів із 229 шкіл, наразі вірус вразив 0,35% школярів та 2,08% вчителів. Також через виявлені випадки захворювання на COVID-19 зачинено 148 груп у 123 дитячих садочках. Заповненість останніх – 42,4% від спискового складу вихованців», – зазначив Мондриївський.

Він нагадав, що до зимових канікул залишилося півтора тижня, а після свят усі навчальні заклади перейдуть на дистанційну роботу на період локдауну. За рішенням уряду тільки дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі.

«Якщо для старших дітей ще можливо організувати якісне дистанційне навчання під наглядом вчителів, то для молодших потрібна постійна увага вихователів. Окрім того, батьки повинні мати змогу продовжувати працювати, якщо роботодавці не змогли перевести їх на віддалену роботу», – сказав Мондриївський.

Як повідомлялося, у Києві коронавірус за останню добу виявили у 1 тис. 559 осіб, загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 93 тис. 302.

В Україні станом на 15 грудня лабораторно підтверджено 909 082 випадки COVID-19, з них за останню добу - 8 416.