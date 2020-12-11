На станції Київ-Пасажирський відремонтували пішохідний міст

Залізничники відремонтували пішохідний міст через головні колії на станції Київ - Пасажирський.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Укрзалізниці.

Зазначається, що на мосту встановили нове перильне огородження та провели низку інших робіт. Крім того, сходи на північну платформу №2 замінили на нові.

Також було замінено асфальтне покриття мосту та сходів, встановлено нове LED-освітлення, вкладено тактильну плитку, облаштовано зручний прохід із пандусами для колясок та ручної поклажі. Тож тепер оновлений міст враховує потреби людей з інвалідністю.

В Укрзалізниці нагадали, що цей залізобетонний пішохідний міст збудований у 1986 році.

Фото: uz.gov.ua