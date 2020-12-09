У Києві продовжують блокувати будівництво Подільського мосту - КМДА

Блокування будівництва Подільського мостового переходу триває.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

"Протестувальники продовжують перешкоджати будівництву об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури загальноміського значення, законність спорудження якого підтверджена повним пакетом дозвільної та погоджувальної документації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що блокування проїзду будівельного та технологічного транспорту вулицями Центральна Садова, Призалізнична та Дамбова до об'єкта "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві" є необґрунтованим і безпідставним.

Зазначені вулиці мають статус доріг районного значення та належать до комунальної власності Києва.

Дирекція як замовник наголошує, що для будівництва будь-якого об’єкту інфраструктури, зокрема, для доставки будівельних матеріалів, використовується вся наявна дорожня мережа міста без конкретної прив’язки до вулиць, однак із врахуванням оптимальних маршрутів та дотриманням правил дорожнього руху.

"Важливо, що на зустрічах із громадою Русанівських садів фахівці Дирекції, проєктних інститутів, Департаменту транспортної інфраструктури та депутати Київської міської ради інформували громаду щодо наявності у першопочатковому проєкті мостового переходу місцевих проїздів у межах насипу на території Русанівських садів, із забезпеченням можливості з’їзду та заїзду на мостовий перехід. Це ще раз доводить відсутність причин протестів, оскільки громада була ознайомлена з існуванням з’їздів із 2003 року. При цьому твердження активістів щодо планів будівництва з’їздів на Русанівські сади без продовження подальшої траси мостового переходу є необґрунтованими та безпідставними", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, замовник та генеральний підрядник звернулися до правоохоронних органів із проханням сприяти в ліквідації незаконного перекриття руху будівельного транспорту вулицею Центральною Садової та з проханням забезпечити громадський правопорядок під час ліквідації стихійних блокпостів та незаконних огороджувальних засобів.

Водночас підрядною та субпідрядними організаціями вживаються заходи щодо надолуження термінів будівництва об’єкту, протермінованих через протизаконні блокування виконання будівельних робіт на території Русанівських садів.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що жителі Русанівських садів блокують рух будівельного транспорту, чим зривають терміни зведення Подільсько-Воскресенського мосту.