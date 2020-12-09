Грипозний сезон у Києві: зафіксували понад 12 800 випадків

У Києві зареєстрували вже понад 12,8 тисячі випадків захворювання на ГРВІ та грип.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Крім коронавірусу, загострилися і сезонні захворювання, зокрема на грип та ГРВІ. На сьогодні в столиці зареєстрували вже понад 12 800 випадків захворювання на ГРВІ та грип, кількість хворих збільшується", - сказав Кличко.

Він повідомив, що хворіють як діти - їх понад 5 тис., так і дорослі – понад 7,8 тис. киян.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 585.