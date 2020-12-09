У Києві на COVID-19 хворіють майже тисяча педагогів
Укрінформ
У Києві через коронавірус на карантин зачинені 4 школи. На дистанційному навчанні перебувають 939 класів у 265-ти школах.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.
"Усього хворих на коронавірус школярів у Києві 1302. Також хворіють майже тисяча педагогів", - розповів Кличко.
Він зазначив, що через виявлені випадки коронавірусу тимчасово закрита 191 група у 137-ми дитсадках.
"7 садочків повністю зачинені на карантин. Наповненість дітей у столичних дитсадках сьогодні – понад 50%", - сказав Кличко.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 585.