У столиці стартувала акція «Нагодуй птахів взимку»

У Києві у Всесвітній день клімату стартувала всеукраїнська акція «Нагодуй птахів взимку».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід відбувся у Голосіївському парку, де розмістили годівнички для птахів.

Загалом у Києві буде розміщено понад 800 годівничок на території парків, скверів, шкіл та садочків, згодом передадуть естафету флешмобу й іншим містам країни.

Акція «Нагодуй птахів взимку» у Києві / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Перша годівничка розміщена за участі третього Президента України Віктора Ющенка на мільйонному дереві проєкту «Озеленення України».

Акція, організована Державним агентством лісових ресурсів, за підтримки Управління екології та природних ресурсів, ініціаторів екологічного проєкту «Озеленення України” Книги рекордів України.

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Як повідомляв Укрінформ, науковці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» в рамках проєкту «Озеленення України 2020» долучились до акції «Мільйон дерев за добу", висадивши на території установи два десятки фруктових дерев.