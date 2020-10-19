«Озеленення України 2020»: науковці висадили два десятки фруктових дерев

Науковці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» в рамках проєкту «Озеленення України 2020» висадили на території установи два десятки фруктових дерев.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ННЦ ІАЕ.

«17 жовтня 2020 року науковці Інституту аграрної економіки висадили на території установи 20 фруктових дерев. Таким чином ми долучились до акції «Мільйон дерев за добу», яка в цей день проводиться у рамках Всеукраїнського проєкту «Озеленення України 2020», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за задумом організаторів, у рамках реалізації акції очікується висадити понад 1 000 000 дерев за одну добу (24 години) і тим самим встановити рекорд України.

За словами ініціатора акції в інституті, голови Ради молодих вчених ННЦ ІАЕ Надії Столярчук, участь у подібних заходах – чудова нагода розвинути навички соціальної активності, волонтерства та взаємодії, щоб об’єднавши незначні зусилля кожного спільно досягти вагомого результату.

Фото: www.iae.org.ua