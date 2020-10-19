У столичному нацпарку «Голосіївський» висадили мільйонне дерево

У Національному природному парку «Голосіївський» у Києві висадили мільйонне дерево у рамках Всеукраїнської акції озеленення «Мільйон дерев за 24 години».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

«Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський спільно з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною та заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України Юрієм Болоховецем висадили мільйонне дерево в Національному природному парку «Голосіївський», - ідеться в повідомленні.

Абрамовський назвав символічним те, що саме у Національному природному парку «Голосіївський» - «осередку зелених легень столиці» - висаджено мільйонне дерево.

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«На сьогодні Міністерство активно працює над завершенням процедури встановлення меж цього парку. Сподіваюся, що до кінця поточного року фінальний етап робіт – підготовка обмінних файлів та офіційних меж нацпарку «Голосіївський», буде завершено та відповідні дані будуть внесені у Державний земельний кадастр», - розповів Абрамовський.

Зазначається, що про результати акції можна буде дізнатися на підсумковій пресконференції 19 жовтня о 12:00 у бізнес-клубі CEO Club Ukraine (Київ, Бутишів провулок, 23).

Як повідомлялося, проєкт озеленення України реалізується Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів спільно з Державним агентством лісових ресурсів та Благодійним фондом «Озеленення України».

Головна ідея акції озеленення «Мільйон дерев за 24 години» – підвищити екологічну свідомість українців.

Фото: mepr.gov.ua