На Житомирщині за добу висадили 300 тисяч дерев

У лісгоспах Житомирщини у рамках всеукраїнської акції «Мільйон дерев за добу» висадили 300 тис. дерев.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.

«Лісівники Житомирщини висадили 300 тисяч дерев. Ні рясна волога з неба, ні налипаючий грунт та калюжі під ногами, ні подекуди дошкульний вітер не завадили лісівникам виконати свій найголовніший обов’язок – посадити ліс», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час акції у всіх 20 державних лісогосподарських підприємствах області висадили 300 тис. дерев на площі понад 50 га.

Ліси Житомирщини поповнилися такими деревами, як сосна, ялина, дуб, модрина, береза, горіх, калина та плодові.

21 березня у рамках екопроєкту «Озеленення України» по всій країні було заплановано висадити понад 1 мільйон дерев за одну добу і тим самим встановити рекорд України. Через карантин акцію було перенесено на осінь.

Як повідомлялося, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський разом із сином у суботу висадив у Клавдіївському лісництві саджанці молодої сосни.