В Україні стартував проєкт “Мільйон дерев за 24 години”

В Україні стартував проєкт “1 000 000 дерев за 24 години”. Проєкт має на меті привернути увагу до стану екосистеми України, а також є акцією, спрямованою на боротьбу з кліматичними змінами.

Про це йшлося під час пресконференції в Укрінформі за участю організаторів проєкту - благодійного фонду "Озеленення України", СЕО Club Ukraine, а також представників Міндовкілля та Держлісагентства, що долучилися до проєкту.

"Міндовкілля разом з Агентством лісових ресурсів приєдналося до екологічної ініціативи благодійного фонду "Озеленення України" і СЕО Club Ukraine з висаджування 1 млн дерев за одну добу. Є різні опитування українців на тему, що їх найбільше хвилює. Питання екології безумовно важливі, але вони не входять у ТОП-5 і навіть в ТОП-10 питань, які хвилюють українців. І ця акція є спробою об'єднати зусилля влади, бізнесу, громадських активістів, екологів і простих громадян з висадки 1 млн дерев", - зазначив на пресконференції перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Богдан Боруховський.

На його думку, висадка дерев - це найпростіший спосіб боротьби з кліматичними змінами, які відчувають всі.

"Ми як міністерство хочемо підкреслити, що кліматичні зміни є величезними загрозами, проти яких повинні згуртуватися всі українці, кожен повинен зробити свій внесок для боротьби зі змінами клімату", - додав Боруховський.

За словами представника Мінекології, попри те, що Держлісагентство проводить систематичні заходи з висадцжування дерев, міністерство долучиться до акції громадських активістів, тим самим підкреслюючи важливість таких ініціатив.

Боруховський повідомив, що в межах проєкту 17 жовтня в Києві відбудеться висадка дерев у Національному природному парку "Голосіївський".

"Це будуть листяні породи, на місці санітарних рубок, які були проведені раніше. Приєднатися може кожен охочий", - анонсував заступник міністра.

За його словами, подальший догляд за висадженими деревами забезпечить Держлісагентство.

Як зазначають організатори проєкту, протягом останніх 500 років Україна втратила понад дві третини лісів і нині за лісистістю посідає передостаннє місце в Європі. Ліси в нашій державі займають приблизно 9 млн га, тобто 15% її території.

Знищення лісів призвело не лише до дефіциту деревини для промисловості України - почалися процеси, які можуть стати незворотними. Вже зараз великі території, насамперед на Півдні та Сході України, відчувають нестачу води, і це прискорює деградацію природного середовища.

На сьогодні, наприклад, у Києві при нормі насаджень 20 кв. метрів на людину не вистачає 918 га зелених насаджень, в Одесі при нормі 14,4 кв. м на людину не вистачає 770 га зелених насаджень, у Львові при нормі 17 кв. м на людину не вистачає 425 га зелених насаджень, в Ужгороді при нормі 10 кв. метрів на людину не вистачає 192 га зелених насаджень.

Висаджування 1 млн дерев в Україні – це частина глобальної ініціативи з висаджування дерев у 100 країнах світу.

Як повідомлялось, 21 березня 2020 року в рамках екопроєкту «Озеленення України» по всій країні було заплановано висадити понад 1 000 000 дерев за одну добу (24 години) і тим самим встановити рекорд України. Через карантин акцію було перенесено на осінь.