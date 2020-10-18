Проєкт «Озеленення України»: на Львівщині за добу висаджують понад 200 тисяч дерев

Львівська область долучилася до глобального екологічного проєкту «Озеленення України», в межах якого відбувається акція садіння 1 мільйона дерев за 24 години.

Як повідомляє пресслужба Львівської ОДА, ініціативу підтримав та долучився до її реалізації у Свірзькому лісництві Бібрського лісгоспу голова облдержадміністрації Максим Козицький, передає Укрінформ.

«Тут сьогодні (17 жовтня - ред.) з’являться 3,5 тисячі нових дерев. Приємно, що використовуємо саджанці, вирощені у Львівському лісовому селекційно-насіннєвому центрі. Тут впроваджують сучасні європейські технології, тож рослини дуже якісні. Обов’язково навідаємося до Свірзького лісництва через кілька років. Подивимося, як підросли наші дерева. Загалом на Львівщині на 46 локаціях загальною площею майже 47 га лісівники з учасниками акції сьогодні планують висадити понад 211 тисяч дерев», - розповів очільник області.

На Львівщині в рамках проєкту "Озеленення України" висадять понад 200 тис дерев за добу / Фото: Пресслужба ЛОДА

Серед учасників акції - голова Державного агентства лісових ресурсів України Василь Кузьович, начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека, представники громадськості, Громадської ради при Львівському ОУЛМГ, учні Львівської Академії фехтування, ветерани галузі.

До загальноукраїнської екологічної ініціативи долучилися майже тисяча учасників. Лісівники забезпечують їх сіянцями та саджанцями, інвентарем, а також організовують інструктажі із садіння лісових культур.

Як повідомляв Укрінформ, акцію «Мільйон дерев за добу» проводять у межах Меморандуму щодо впровадження загальнодержавної екологічної ініціативи з висаджування дерев та іншого співробітництва у сфері охорони природного середовища між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, Державним агентством лісових ресурсів та благодійною організацією «Озеленення України».