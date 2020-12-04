Новорічні свята під час карантину: від чого відмовиться Київ

У Києві цьогоріч намагатимуться убезпечувати новорічно-різдвяні локації від скупчення людей.

Про це сказала директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова під час онлайн прес-брифінгу з нагоди офіційного святкування Нового року у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього року не буде традиційних фестивальних подій, ви не здайдете велику сцену, яка традиційно завжди останніх п'ять років була на Софіївській площі й тішила нас концертними програмами. Цього року такого не буде, ми будемо убезпечувати всі локації від скупчення людей", - сказала Попова.

Вона зазначиала, що вперше цього року в КМДА розробили великий різдвяно-новорічний пішохідний маршрут. Також на Арці Дружби Народів проведуть молодіжний фестиваль Snigfest.

"Ялинка цьогоріч буде штучною, адже дійсно цей рік незвичайний. І ми дослухаємося до всієї вашої критики... І цього року ми зробили абсолютно незвичну ялинку, оформили її незвично", - додала Попова.

Начальник відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проектів апарату КМДА Кирил Воронін додав, що святкування триватиме з 19 грудня до 19 січня. За його словами, цьогоріч у КМДА вирішили відмовитися від фуд-кортів, концертів та анімаційних програм.

Як повідомляв Укрінформу організатор новорічних святкувань та інших мистецьких заходів у Києві - компанія FolkUkraine, головна ялинка на Софійській площі у Києві буде штучною і обійдеться у 5-7 млн грн. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців. Як і в минулі роки, головна ялинка України розташовуватиметься на Софійській площі, тематика цього року - "Казковий ліс" зі своїми персонажами та тематичним декором (лісові звірі та плоди – шишки, горішки, бурульки, сніжинки та гірлянди).

Цього року у киян будуть одразу три новорічні ялинки. Головна ялинка країни – на Софійській площі, головна ялинка Києва біля Арки дружби народів та ялинка на Контрактовій площі. Організатори готують спеціальний маршрут із новорічними локаціями, який об'єднує всі три головних ялинки.

Організатори зазначають, що у разі запровадження урядом жорсткішого карантину, всі події, такі як засвічення ялинки, репортажі з прикрашених локацій, транслюватимуться онлайн. Також повідомили, що можливе огородження території, щоб до ялинки підходила обмежена кількість людей.