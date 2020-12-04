Рух Хрещатиком перекривали через протест підприємців

У центрі Києва на Хрещатику через акцію протести ФОПів було тимчасово перекрито рух транспорту.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, кілька тисяч учасників акції протесту "SaveФОП", які виступають проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу, пройшли центральною вулицею столиці.

Мітингарів супроводжували карети швидкої допомоги і кілька автомобілів поліції.

Наразі рух автотранспорту відновлено. Колона учасників акції рушила в бік вулиці Круглоуніверситетської. Однак на Хрещатику і на прилеглих вулицях в результаті тимчасового перекриття руху утворилися затори.

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Наразі перекрито вулицю Інститутську, учасники акції рухаються в бік Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, під Верховною Радою з самого ранку 4 грудня проходить Всеукраїнська акція протесту "SaveФОП", учасники якої виступають проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу. Між протестувальниками і правоохоронцями сталися сутички.

У КМДА і патрульній поліції також поінформували, що мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.

Центр Києва перебуває під посиленою охороною поліції.

Фото: КМДА