Протест ФОПів під Радою: між активістами і поліцією сталися сутички
Укрінформ
Між протестувальниками і правоохоронцями у центрі Києва на вулиці Грушевського біля Верховної Ради, де проходять масові заходи, сталися сутички з поліцією.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Також між протестувальниками і працівниками НГУ сталися словесні перепалки.
На сцені під будівлею Верховної Ради тривають виступи учасників заходу.
Учасники акції, зокрема, тримають прапори із написами "SaveФОП".
Як повідомлялося, на 4 грудня на 9 годину раніше була анонсована Всеукраїнська акція протесту під стінами ВР "SaveФОП", які виступають проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.
Ці протестувальники мітингують із вівторка.
Також у КМДА і патрульній поліції поінформували, що наразі мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.
Поліція взяла під посилену охорону центр Києва.