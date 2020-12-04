Протест ФОПів під Радою: між активістами і поліцією сталися сутички

Між протестувальниками і правоохоронцями у центрі Києва на вулиці Грушевського біля Верховної Ради, де проходять масові заходи, сталися сутички з поліцією.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Також між протестувальниками і працівниками НГУ сталися словесні перепалки.

На сцені під будівлею Верховної Ради тривають виступи учасників заходу.

Учасники акції, зокрема, тримають прапори із написами "SaveФОП".

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Як повідомлялося, на 4 грудня на 9 годину раніше була анонсована Всеукраїнська акція протесту під стінами ВР "SaveФОП", які виступають проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.

Ці протестувальники мітингують із вівторка.

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Також у КМДА і патрульній поліції поінформували, що наразі мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.

Поліція взяла під посилену охорону центр Києва.