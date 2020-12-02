Дві столичні школи поновили навчання, ще чотири - на карантині
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.
"На сьогодні в місті зачинені на карантин чотири школи. У понеділок було шість. Тобто, дві школи відновили навчання. На дистанційному навчанні зараз знаходиться 1161 клас у 286 школах", - зазначив мер.
Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1328. Також хворіють понад 980 педагогів.
За його словами, у дитячих садках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрита 191 група у 146 садках.
"7 садочків повністю зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні понад 51%", - сказав Кличко.
Як повідомлялося, столичні заклади освіти готові до можливого локдауну.
В Україні станом на 2 грудня зареєстровано 13 141 випадок зараження коронавірусом. Загалом за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 758 264 особи.