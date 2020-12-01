У Києві відремонтували резервуар питної води на 5000 кубів

У Києві цього року завершили реконструкцію резервуару чистої води. У резервуарі зберігають 5 тисяч кубометрів очищеної води для подачі у водопровідну мережу.

Як передає Укрінформ, про це під час інспекції відремонтованого об’єкту заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає пресслужба міської влади.

«Останній раз капремонт тут проводився майже 20 років тому. Реконструкція потрібна була з багатьох причин: руйнація конструкцій та обладнання під дією хлору, зношеність огороджень та стінок, мереж тощо. Тому в 2018 році «Київводоканал» розпочав реконструкцію резервуару. Цього року вона завершена», - зазначив Пантелеєв.

За його словами, загальна вартість проекту 49,7 млн грн.

«Власне, обладнання, від якого залежить надійне та безпечне зберігання питної води потребувало заміни та ремонту. Слід зазначити, що після реконструкції підприємство більше не витрачатиме кошти на дрібні ремонти та обслуговування зношеного застарілого обладнання та трубопроводів», – сказав він.

У Києві реконструювали резервуар для зберігання 5 тисяч кубометрів чистої води / Фото: kyivcity.gov.ua

Резервуар збудований 62 роки тому і давно потребував ремонту. Реконструкція підвищить безпеку та герметичність роботи споруди. Гарантійний термін експлуатації оновленого резервуару не менше 50 років, запевняють у ПрАТ «АК «Київводоканал».

Як повідомляється, цього року «Київводоканал» спрямував майже 300 мільйонів коштів інвестиційної програми на проекти модернізації та заміни обладнання.