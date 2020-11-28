Кличко запалить свічку в пам’ять про голодне дитинство своєї бабусі

У День пам'яті жертв Голодоморів Київський міський голова Віталій Кличко о 16 годині запалить свічку на знак пам’яті про голодне дитинство своєї бабусі.

Як передає Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

﻿”Моє покоління дізнавалось про ті страшні події від тих, хто їх пережив. У нашій родині, наприклад, це була бабуся Євдокія Пилипівна”, - розповів Кличко.

Він зазначив, що вона єдина вижила зі своїх семи братів і сестер і одна з небагатьох, хто вижив в її рідному селі.

“Тоді, в радянському вакуумі, її розповіді здавались мені моторошною легендою. Однак час відкрив трагічну історію українського народу. Сьогодні я запалю свічку на знак пам’яті про голодне дитинство моєї бабусі, про її вбитих тоталітарним режимом братів і сестер. Я вшаную пам’ять понад 10 мільйонів українців, закатованих Голодоморами. Ми пам’ятаємо...”, - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні щороку в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодоморів.