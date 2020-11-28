Президент закликає запалити у своїх вікнах свічку пам’яті

Президент Володимир Зеленський закликав українців 28 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів, о 16.00 годині приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалити у своїх вікнах свічку пам’яті.

Відеозвернення глави держави опубліковане на сторінці Офісу президента у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

Президент наголосив, що внаслідок Голодомору, що визнаного геноцидом українського народу з боку тоталітарного сталінського режиму, загинули мільйони українців.

“Ці втрати зіставні з тими, яких зазнала Україна у Другій світовій війні. Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому і за що? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти, ми ніколи не зможемо цього забути, ми ніколи не зможемо цього пробачити. Дорогі українці, сьогодні всі ми о 16 годині за київським часом доєднаємося до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалимо у своїх вікнах свічку пам’яті. Нехай ці свічки зігріють своїм теплом душі загиблих, душі безневинних жертв голодомору - жінок, чоловіків, дітей, душі мільйонів українців. Вічна їм пам’ять”, - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, в Україні щороку в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодоморів.